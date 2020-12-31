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Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что хочет стать гражданином Франции, чтобы поддерживать связи с Европейским Союзом после Brexit.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

«Если я правильно понимаю, я француз. Моя мать родилась во Франции, ее мать была полностью француженкой, как и ее дед. Так что для меня это означает вернуть то, что у меня уже есть. И это меня очень радует», - сказал Стэнли Джонсон радио RTL.

«Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцам: вы не европейцы. Европа - это больше, чем единый рынок. Связь с Европейским Союзом важна», - добавил он по-французски.

Несмотря на то, что его сын Борис возглавлял кампанию за выход страны из ЕС на референдуме в 2016 году, Стэнли Джонсон поддерживал членство в Евросоюзе, но позже он заявил, что передумал.

80-летний Стэнли Джонсон – бывший член Европейского парламента. Он был одним из первых британских государственных служащих в Брюсселе как член Европарламента и работал в Еврокомиссии. В результате Борис Джонсон провел часть своего детства в Брюсселе и изучил французский язык.
ForUm

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