Сегодня, 31 декабря, на станции столичного метро «Контрактовая площадь» заработали часы, которые будут показывать время до прибытия поезда метро, сообщает пресс-служба метрополитена.

Проект реализовало ООО «ТРАНС-МЕДИА». Интегрированный компанией программно-аппаратный комплекс в реальном времени осуществляет расчет расстояния и показывает отсчет.

Информация о том, сколько осталось ждать до посадки в вагон, будет отображаться с заданной периодичностью на высококачественных дисплеях. На каждой станции таких будет не менее 12. Монтаж проведут в течение 2021 года.

Система будет подключена к единой цифровой сети, а данные будут оперативно обновляться.

«Кроме того, на экранах будет отображаться текущее время, дата, погода и другая интересная информация. Мы хотим сделать пребывание пассажиров в метрополитене более комфортным», - сообщил директор ООО «ТРАНС-МЕДИА Олег Хаврук.