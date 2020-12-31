В Украине с августа текущего года заработал рынок газа для населения, и теперь граждане могут свободно выбрать себе поставщика газа с выгодными условиями. Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности «Нафтогаз Украины». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Зеленский сообщил, что уже обсудил с председателем правления НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым вопрос цен для населения. «Несмотря на то, что страна перешла на рынок газа и рынок диктует цены, все-таки у «Нафтогаза» сегодня самые низкие цены по всем поставщиков», - рассказал президент.

На сегодня в Украине поставки газа для домохозяйств осуществляют более 50 компаний. В зависимости от поставщика и региона цены на газ отличаются существенно. Например, цена на газ на январь 2021 от ГК «Нафтогаз Украины» составляет 7,22 грн/куб. м с НДС, тогда как цена областных газсбытов в среднем равна 9,9 грн/куб. м с НДС. Частные поставщики в разных регионах Украины иногда устанавливают цену на газ для населения на 30-40% выше, чем ГК «Нафтогаз Украины».

«Мы даже нашли одну компанию, которая предлагает на 50% большую цену, чем «Нафтогаз», - отметил Зеленский.

«Нафтогаз» будет предлагать самые цены на рынке. И будет бороться за уменьшение цены, несмотря на рынок. У нас COVID-19, и людям надо помогать», - добавил он. Зеленский также призвал представителей власти на местах разъяснять людям, как можно сэкономить на платежках за газ, в частности выбирая государственного поставщика, а также пользуясь услугами государственного Ощадбанка для смены поставщика газа и проведения расчетов. «Нафтогаз Украины» стабильно предлагает одну из самых низких цен на рынке. Каждый бытовой потребитель газа в Украине может свободно сменить поставщика, выбрав государственную компанию. Это особенно важно для тех украинцев, которые используют газ для отопления домов. Речь идет о более 6 млн домохозяйств. Выбрав ГК «Нафтогаз Украины», уже в январе каждое из таких домохозяйств в среднем может сэкономить более 600 гривен.

Процесс смены поставщика газа пока возможен дистанционно через Интернет и в отделениях партнеров. Если потребитель решает сменить поставщика и выбрал нового, это не требует согласования со старым поставщиком или замены оборудования. Новый поставщик самостоятельно решает все формальные вопросы, связанные с переходом потребителя к другой компании. При смене поставщика газа льготы и субсидии сохраняются.

Уже с середины января 2021 ГК «Нафтогаз Украины» вместе с государственным Ощадбанком расширяют сеть для подключения новых клиентов. Украинцы смогут сменить поставщика газа, обратившись в ближайшее отделение Сбербанка. Объединение усилий двух госкомпаний поможет украинцам экономить. По сравнению с условиями, которые предлагают другие компании, выбор ГК «Нафтогаз Украины» в качестве поставщика поможет сэкономить до 40% при расчетах за газ.