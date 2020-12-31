Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за которого бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление.

В Офисе генерального прокурора заявили, что по состоянию на четверг, 31 декабря, решения об изменении подследственности дела о предоставлении взятки руководству НАБУ и САП, в котором подозревается бывший министр экологии Украины времен президента Виктора Януковича, не принималось.

В Украине по состоянию на 31 декабря зафиксировано 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

На станции столичного метро «Контрактовая площадь» заработали часы, которые будут показывать время до прибытия поезда метро.

Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо.

В корпусах гранат, которые обнаружили у квартиры матери активиста Виталия Шабунина в Ривном, взрывчатки не было, заявили в Офисе генерального прокурора.

Позже стало известно, что неизвестные подложили взрывное устройство под двери квартиры тещи Шабунина.

Помочь населению сэкономить на счетах за газ могут государственные компании, в частности «Нафтогаз Украины», заявил президент Украины Владимир Зеленский.