Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют о беспрецедентном сопротивлении со стороны отдельных лиц Офиса генерального прокурора и Печерского районного суда города Киева, из-за которого бывший министр экологии и природных ресурсов Николай Злочевский может избежать ответственности за совершенное тяжкое коррупционное преступление, сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ.

«Экс-министр экологии и природных ресурсов в сговоре с топ-чиновниками налоговых органов летом 2020 организовали подкуп руководителей НАБУ и САП, чтобы те закрыли уголовное производство по подозрению экс-министра в завладении и дальнейшей легализации средств, выделенных Национальным банком в качестве рефинансирования частном «Реал Банка». Детективы НАБУ разоблачили пособников экс-министра в июне 2020 года сразу после предоставления ими неправомерной выгоды в 5 млн долл. США в интересах экс-министра. Это - самая большая в истории Украины задокументированная взятка правоохранителям», – говорится в сообщении.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ завершили в начале декабря 2020 года. Прокуроры признали собранные доказательства достаточными для направления дело в суд. Сейчас идет ознакомление стороны защиты с материалами дела.

«Несмотря на тот факт, что дело уже расследовано, Печерский районный суд города Киева 24 декабря 2020 тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал генерального прокурора забрать производство у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования», – подчеркнули в Бюро.

В НАБУ подчеркнули, что решение Печерского райсуда является незаконным, поскольку закон прямо запрещает передавать дела Национального бюро в другие органы досудебного расследования. Суд отказался предоставить соответствующее постановление прокурорам САП, зато предоставил его вопреки законодательству, представителю Офиса генерального прокурора, который не является прокурором по делу и не может участвовать в процессуальных действиях.

«Вынуждены констатировать, что вместо противодействия незаконным действиям суда Офис генерального прокурора способствует их легитимизации. Такого количества явно незаконных действий органов прокуратуры и органов судебной власти мы не наблюдали за весь период существования антикоррупционных органов», – заявили в Бюро.

«Учитывая изложенное и в свете установленных детективами НАБУ фактов, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-министра экологии и природных ресурсов на действующих должностных лиц в органах власти, в том числе правоохранительных органах, передача дела в другой орган досудебного расследования может привести к тому, что топ-чиновник, разоблаченный на совершении коррупционного преступления, избежит ответственности за содеянное. Из-за общественного резонанса, НАБУ рассекретило и публикует фрагменты переговоров участников преступления в видео», – сказано в сообщении.

Напомним, 12-13 июня НАБУ и САП разоблачили «на горячем» трех человек, сразу после предоставления 5 млн долл. неправомерной выгоды для дальнейшей передачи руководителю САП, чтобы тот закрыл уголовное производство по подозрению экс-министра, переданное осенью 2019 Генеральной прокуратурой в НАБУ по подследственности, в части, которая касалась экс-министра экологии.

Речь идет о: первом заместителе начальника ГУ ГПС в Киеве;

одном из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича;

бывшем руководителе одного из департаментов ГФС Украины.

Всех лиц задержали и в течение 14-15 июня сообщили им о подозрении. ВАКС всем избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога, суммарный размер которого превысил 244 млн грн.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Злочевскому о подозрении в организации попытки подкупа руководства антикоррупционных органов для закрытия уголовного производства в отношении него.

В августе НАБУ объявило его в розыск.

17 сентября Злочевскому избрали заочную меру пресечения в виде содержания под стражей.