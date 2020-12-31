В Украине по состоянию на 31 декабря зафиксировано 9699 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2704 человек, летальных случаев – 209, выздоровели 11803 человека, осуществлено тестирований за сутки - 58 547 (в том числе методом ПЦР - 38932, методом ИФА - 19615).
За все время пандемии в Украине заболели 1055047 человек, выздоровели - 709 993, летальных исходов - 18 533, проведено ПЦР-тестов - 5585615.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1332), Киевской (669), Запорожской (660), Харьковской (570) и Одесской (533) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Киев - 111471 случай;
Винницкая область - 22 500 случаев;
Волынская область - 33 016 случаев;
Днепропетровская область - 58 561 случай;
Донецкая область - 36 391 случай;
Житомирская область - 39 202 случая;
Закарпатская область - 28 200 случаев;
Запорожская область - 54 088 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 190 случаев;
Киевская область - 59204 случая;
Кировоградская область - 8448 случаев;
Луганская область - 10 508 случаев;
Львовская область - 61 268 случаев;
Николаевская область - 30 900 случаев;
Одесская область - 71 125 случаев;
Полтавская область - 36 079 случаев;
Ровенская область - 40 990 случаев;
Сумская область - 40 642 случая;
Тернопольская область - 34 023 случая;
Харьковская область - 69 377 случаев;
Херсонская область - 17 752 случая;
Хмельницкая область - 39 187 случаев;
Черкасская область - 39 011 случаев;
Черновицкая область - 40 017 случаев;
Черниговская область - 29 897 случаев.
Напомним, в Украине по состоянию на 30 декабря было зафиксировано 7986 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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