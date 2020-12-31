Прокуроры США выдвинули новые обвинения против экс-акционеров ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за незаконное присвоение ими средств банка для покупки недвижимости в штате Огайо, сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что ранее схожие обвинения Минюст США выносил по недвижимости в штатах Кентукки и Техас.

Игорь Коломойский откинул обвинения прокуратуры, а адвокат олигарха в США Брюс Маркс пока комментарий изданию не предоставил. Ни сам Боголюбов, ни его представители дело также не комментировали.

Минюст США утверждает, что олигархи незаконно присвоили средства Приватбанка для покупки недвижимости в штате Огайо. Прокуроры отмечают, что с 2008 по 2016 годы Коломойский и Боголюбов незаконно получали кредитные линии в банке, которые позже отмывали через оффшоры Приватбанка на Кипре и перечисляли в США.

Общая стоимость недвижимости в трех штатах оценивают в более 60 млн долларов.

Напомним, в августе сообщалось, что Минюст США требует конфисковать у олигарха Игоря Коломойского офисную башню в Луисвилле и офисный парк в Далласе, которые приобрели за деньги, незаконно присвоенные в ПриватБанке.