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За прошедшие сутки, 30 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенного пункта Авдеевка, вооруженные формирования РФ несколько раз открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем, а неподалеку Старогнатовки - из крупнокалиберного пулемета.

Вечером противник активизировался и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Так, с целью выявления дежурных огневых средств российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия у Попасной.

На остальных участках ответственности наших подразделений наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

На обстрелы противника украинские защитники открыли огонь. О фактах нарушений режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации проинформированы представители ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

С начала текущих суток, 31 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Так, в районе населенного пункта Старогнатовка враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
ForUm

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