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Президент Владимир Зеленский подписал распоряжение «О назначении грантов президента Украины молодым деятелям в области кинематографии для создания и реализации творческих проектов». Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в документе, грант в сумме 997 тыс. 534 грн получит режиссер Алексей Смоляр для производства неигрового фильма «Ангелы/Дачи», а грант в сумме 971 тыс. 132 грн – режиссеры Татьяна Дородницина и Андрей Литвиненко для производства неигрового фильма «Где собака зарыта?».
ForUm

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