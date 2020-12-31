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В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше, сообщает КП «Киевский метрополитен».

Возможны ограничения (закрытие) на вход для пассажиров станций «Золотые ворота», «Крещатик», «Майдан Незалежности», «Почтовая площадь» и «Контрактовая площадь». Как пояснили в метрополитене, механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Также согласно распоряжению КГГА № 1860 круглосуточно будет работать столичный фуникулер – в новогоднюю ночь с 31 декабря 2020 на 1 января 2021-го.

В КГГА напомнили, что в городе 19 декабря открылись 7 новогодних локаций. В этом году их объединили в праздничный пешеходный маршрут. Это – Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходный мост к праздничной Владимирской горке, далее - через Андреевский спуск к Контрактовой площади. Маршрут специально разработали, чтобы в условиях карантина избежать скоплений людей на традиционных локациях.

На всех локациях работает «Муниципальная охрана», которая при необходимости напоминает людям о необходимости соблюдения противоэпидемических мероприятий: масочного режима и социальной дистанции.

Новогодние локации в Киеве продолжат работать до середины января только при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.
ForUm

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