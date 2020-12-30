Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Ивано-Франковскую область.
Во время встречи с административно-хозяйственным активом региона он поблагодарил за работу предыдущего председателя ОГА и представил его преемника Андрея Бойчука.
Напомним, Зеленский назначил Андрея Бойчука новым главой Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА). Соответствующий указ был подписан еще 24 декабря.
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