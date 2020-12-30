также в разделеОбщество
30 декабря. Картина дня 24
Суд по мере пресечения Микитасю возобновится завтра 8
Зеленскому прислали подарок из Славянска 17
ВОЗ: Лечение COVID-19 должно включать поддержку психического здоровья 10
В Украине циркулирует 5 видов COVID-19 19
Синоптик рассказал, когда в Украине снова ударят морозы 53
Микитась прибыл на суд 15
В поезде Рахов-Харьков пассажир забыл чемодан с $19 тысячами 15
Микитась не явился на суд по избранию ему меры пресечения 11
Иран решил выплатить семьям жертв сбитого самолета МАУ по $150 тысяч 111
Кабмин упростит механизм назначения выплат семьям медиков, умерших от COVID-19 12
Украина заключила контракт на поставку 1,8 миллиона доз китайской COVID-вакцины 649
В Иране заявили о завершении расследования сбития самолета МАУ 25
Минобороны заключило контракт на поставку ракетных комплексов «Нептун» 44
Татаров отреагировал на отзыв ходатайства об избрании ему меры пресечения 19
Минздрав увеличит количество тестирований на антиген к COVID-19 26
ВАКС вернул прокурору ходатайство об избрании меры пресечения Татарову 23
Минздрав рассчитывает получить 150-200 тысяч доз COVID-вакцины в феврале 24

Уже с февраля 2021 количество летальных случаев от коронавируса начнет снижаться, а к лету пандемия может завершиться вообще.

Такой прогноз сделал главный врач частного медцентра, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский, сообщает ТСН.

За периодом быстрого роста распространения коронавируса в марте-апреле 2020 наступил период равномерного (линейного) увеличения количества летальных исходов 4500-5500 случаев в сутки (май-сентябрь).

В середине октября вновь начался период быстрого роста, который привел мир к цифре в 1,8 млн смертей.

«На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Несмотря на все мрачные прогнозы. С февраля, я предполагаю активизацию в 10-12,5 тысяч смертей в сутки с постепенным снижением до 7500 до мая. Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, в то время в лучшем случае прививки получат полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже получат природный иммунитет», - пояснил Волянский.

Он добавил, что дальнейшая волна небольшой интенсивности начнется в октябре, но количество летальных случаев резко уменьшится.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
10
Теги