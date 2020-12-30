Уже с февраля 2021 количество летальных случаев от коронавируса начнет снижаться, а к лету пандемия может завершиться вообще.

Такой прогноз сделал главный врач частного медцентра, доктор медицинских наук, заведующий лабораторией иммунореабилитологии Института иммунологии и микробиологии им. Мечникова Андрей Волянский, сообщает ТСН.

За периодом быстрого роста распространения коронавируса в марте-апреле 2020 наступил период равномерного (линейного) увеличения количества летальных исходов 4500-5500 случаев в сутки (май-сентябрь).

В середине октября вновь начался период быстрого роста, который привел мир к цифре в 1,8 млн смертей.

«На фоне новогодних праздников обязательно будет снижение активности глобального эпидемического процесса. Несмотря на все мрачные прогнозы. С февраля, я предполагаю активизацию в 10-12,5 тысяч смертей в сутки с постепенным снижением до 7500 до мая. Летом пандемия закончится. Не в связи с вакцинацией, в то время в лучшем случае прививки получат полмиллиарда человек. Потому что 2-3 миллиарда людей на Земле уже получат природный иммунитет», - пояснил Волянский.

Он добавил, что дальнейшая волна небольшой интенсивности начнется в октябре, но количество летальных случаев резко уменьшится.