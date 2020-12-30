Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что на ближайшее заседание правительства будет вынесен проект постановления, которое должно упростить процедуру назначения выплат семьям умерших от COVID-19 медицинских работников, а именно - сократить сроки проведения эпидемиологических расследований таких случаев.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Минздравом была проведена встреча с коллегами из Минсоцполитики, Фонда социального страхования, Государственной службы по труду и инициированы нормативно-правовые изменения относительно усовершенствования процедуры расследования случаев смерти отдельных категорий медицинских работников. Эти изменения будут вынесены в ближайшее время на рассмотрение правительства. О чем идет речь? Мы значительно упростили механизм этих выплат, механизм проведения расследований, максимально его сократили, и сейчас это постановление отправлено ​​из Минздрава коллегам из других министерств», - сказал он.

Степанов выразил уверенность, что этот нормативный акт достаточно быстро пройдет согласование в других министерствах и будет вынесен для утверждения на ближайшее заседание правительства.

Кроме того, Степанов сообщил, что Минздрав совместно с Фондом социального страхования отработал механизм приема и обработки запросов выплат, осуществляемых фондом в случае заболевания или смерти медицинских работников в связи с лечением COVID-19.

«Мы ввели новую функцию, когда медицинские переболевшие работники или родственники погибших медицинских работников могут обратиться в контакт-центр и получить всю необходимую информацию. Отныне медицинские работники, а также члены их семей смогут обращаться за получением оперативной информации о состоянии рассмотрения их заявлений и осуществления таких выплат», - добавил он.