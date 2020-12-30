Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров заявляет, что ему неизвестно, почему прокуроры фактически встали на его защиту в суде.

Об этом он заявил журналистам после завершения сегодняшнего заседания в Высшем антикоррупционном суде, передает УНИАН.

«Я думаю, в судебных процессах мы будем двигаться и доказывать то, что ничего не было, ни состава преступления, ни события. И что это все выдуманная история», - сказал Татаров.

Комментируя сегодняшнее заявление прокурора Андрея Грицана об отзыве ходатайства о взятии его под стражу, Татаров сказал: «Насколько я понял из судебного заседания, прокуроры не получили полного доступа к уголовному производству, соответственно не могут сделать окончательных выводов. Я согласен с этим. Но я не понимаю, какой будет дальнейшая логика Генпрокуратуры в этом деле. Однако я готов отвечать на любые вопросы».

Также он добавил, что не связывает подозрение экс-народному депутату Максиму Микитасю, которое ему вчера объявила Национальная полиция, со своим делом, и не считает это подозрение попыткой спасти его от уголовного преследования. «Я знаю об этом деле со СМИ и никак это не могу связывать. Насколько я знаю, там речь идет о совершении тяжкого общеуголовного преступления, к этому преступлению никто из моего окружения не имеет отношения», - заявил Татаров.

На вопрос журналистов, работает ли он сегодня заместителем председателя Офиса президента или его отстранили от должности, Татаров не дал конкретного ответа. «Пресс-служба Офиса президента даст четкий ответ по этому поводу. Когда появилась публичная информация, что ко мне есть вопросы у правоохранительных органов, то руководством было принято решение о возложении моих обязанностей по коммуникации с определенными правоохранительными органами на другого заместителя руководителя Офиса президента», – отметил Татаров.

Также он добавил, что не общается с определенными правоохранительными органами в связи с этим, однако не ответил на вопрос, ходит ли он на работу в Офис президента.

Также Татаров отметил, что ему неизвестно, почему прокуроры Офиса генпрокуратуры фактически встали на его защиту, отозвав ходатайство, ранее поданное САП о заключении его под стражу. «Это вам так кажется, мне так не кажется. У меня есть адвокаты свои», - заявил Татаров.

Он также добавил, что позиция его адвокатов не совпадает с позицией прокуроров Офиса генпрокуратуры.

Говоря о сути предъявленного ему подозрения, Татаров заверил, что не давал никакой взятки эксперту в виде бесплатного паркоместа. Он отметил, что это паркоместо эксперт Константин Дубонос приобрел со скидкой, а не получил бесплатно, и с такой скидкой паркоместа продавались и другим гражданам. А переписку между ним и Дубоносом, опубликованную Национальным антикоррупционным бюро Украины, он назвал фейком. «Скидка на парковку, как выяснили адвокаты, была во многих других случаях и даже по более низкой цене. Поэтому это полная фальсификация и манипуляция, и сведение личных счетов», - заявил Татаров.

Отвечая на вопрос, когда прокуроры отменят ему еще и подозрение, он сказал: «Мне сложно сказать, Офис генпрокурора не может отменять подозрения, не может подать ходатайство об отмене подозрения».

Также он добавил, что подозрение ему было вручено с нарушениями Уголовного процессуального кодекса, поскольку ему подозрение должны были вручать по процедуре, предусмотренной для адвокатов, хотя он признает, что приостановил свою адвокатскую деятельность, перейдя работать в Офис президента.

Напомним, сегодня на заседании ВАКС новый прокурор по делу Татарова Андрей Грицан заявил, что отзывает ходатайство об избрании Татарову меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грицан объяснил это тем, что новая группа прокуроров не смогла в полном объеме ознакомиться с материалами подозрения. Также прокурор отметил, что необходимо проверить обоснованность подозрения.

ВАКС удовлетворил заявление прокурора об отзыве ходатайства.

Как сообщал ForUm, 24 декабря стало известно, что Офис генпрокурора передал производство, в котором фигурирует Татаров, из НАБУ в Службу безопасности.

Из-за этого высший антикоррупционный суд отложил на 28 декабря заседание по избранию меры пресечения Татарову.

НАБУ считает, что ОГП осуществляет беспрецедентное в истории Украины вмешательство в расследование бюро.

Антикоррупционные органы расследуют факт возможной причастности Татарова к фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии, фигурантом которого является бывший народный депутат Максим Микитась.

По словам Микитася, Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации «Укрбуда» на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами Укрбуда под «гарантии» денег на достройку ЖК «на потом».

Впоследствии ряд СМИ обнародовал информацию со ссылкой на свои источники о том, что 2 декабря планировалось вручение подозрения Татарову, однако этого не произошло, и генпрокурор заменила процессуальных руководителей по этому делу.

18 декабря Татарову сообщили о подозрении.

21 декабря Татаров пришел в Национальное антикоррупционное бюро по повестке о вызове. Также он написал заявление о приостановлении своих служебных обязанностей.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ будут просить избрать для Татарова меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Татаров считает дело против себя местью Сытника.