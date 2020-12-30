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Сумма помощи физическим лицам-предпринимателям (ФЛП) и наемным рабочим, которые на период жесткого карантина не будут работать, в 8 тысяч гривен была выбрана исходя из возможностей государства и срока локдауна.

Об этом в интервью УНИАН рассказала нардеп от «Слуги народа», председатель подкомитета по вопросам расходов госбюджета Леся Забуранна.

Она считает, что на две недели жесткого карантина 8 тысяч – это достаточная поддержка.

«Сумма была выбрана, исходя из возможностей. Мы понимали то количество средств, которое у нас может быть аккумулировано, и просчитали примерное количество субъектов предпринимательской деятельности, сфера занятости которых относится к рисковым категориям. И, собственно, было определено, что, в среднем, государство может обеспечить такое количество людей по 8 тысяч гривен. Плюс, просчет был на две недели, пока будет действовать локдаун. На этот период 8 тысяч – это достаточная поддержка», - сказала Забуранна.

Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

7 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина.

14 декабря портал «Дія» начал принимать заявки на получение одноразовой помощи.

 
ForUm

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