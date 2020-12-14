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Портал «Дія» с сегодняшнего дня начал принимать заявки на получение 8 тысяч гривен одноразовой помощи от государства наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты в результате введения карантинных ограничений, и физическим лицам-предпринимателям, которые потеряли часть дохода вследствие карантина.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«С сегодняшнего дня портал «Дія» начал принимать заявки на получение 8 тысяч единовременного пособия от государства. За первые 10 часов работы услугой воспользовались более 5 тысяч человек», - заявил он.

Шмыгаль отметил, что наемные работники и физические лица-предприниматели, деятельность которых подпадает под запрет в период усиленного карантина в январе, могут оформить заявку на получение помощи с 14 до 31 декабря.

Премьер добавил, что сделать это можно на портале «Дія» в личном кабинете или через приложение, выбрав раздел «Услуги».

«Заполнение заявления займет не более 5 минут, а деньги автоматически будут зачислены на личный гривневый счет после проверки данных. Правительство делает все, чтобы средства каждому поступили как можно быстрее», - заверил он.


Напомним, 4 декабря Верховная Рада приняла президентский закон о поддержке бизнеса на период карантинных ограничений путем выплаты единовременной материальной помощи наемным работникам и физлицам-предпринимателям.

7 декабря президент подписал законы о поддержке бизнеса во время карантина.
ForUm

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