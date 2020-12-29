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Бог видит все и дает средства не для того, чтобы позволять себе все, чего захочется, а чтобы было чем поделиться с неимущими.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Почему Бог допускает, чтобы одни даже при усердии и трудах почти жили в нищете? В то время как другим значительно легче даются блага жизни. Потому что Бог заботится еще и о наших душах. Надо уметь и дать, и взять, и догадаться о нужде другого, и попросить при необходимости самому. И в бедности не унывать, и в богатстве не превозноситься. И дать другому нужно так, чтобы не обидеть, не упрекнуть, не огорчить своей добротой. Если придется просить, не позволять себе зависти, лести, низкопоклонства и других отрицательных качеств. Обычно именно во взаимоотношениях раскрывается характер человека, становится ему ясно, что не хватает и с чем надо бороться», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка рассказал, что Господь разделил дарования не только внешнего характера, то есть достатка, но и внутреннего. 

«Общаясь друг с другом, виднее каждому то, что обычно открыто. Если это жадность, расчетливость, стремление к выгоде или добродушие, доверчивость, сострадание, готовность отозваться на беду другого, даже не всегда на явную беду, но и на переживания, о которых неохотно говорят, но много страдают.

Раньше многие из наших соотечественников отличались добротой и сострадательностью. Потому что они воспитывались в семьях преимущественно христианских, которые руководствовались Словом Божиим. К сожалению, в потребительский век многим чужды эти качества. Но мы должны понять, что призыв Господа быть милосердным обращен к каждому из нас, и от нашего деятельного ответа зависит наша вечная участь», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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