В течение 2020 контрразведка Службы безопасности Украины начала 119 уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, сообщил пресс-центр ведомства.
Например, контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного назначения стоимостью 1,48 млрд грн и разоблачила факты злоупотребления служебным положением в Минобороны, Нацгвардии и ряде госпредприятий, которые нанесли почти 1,1 млрд грн ущерба государству.
Завершается работа по передаче Министерству обороны Украины изъятого контрразведкой контрабандного военного имущества на сумму около 1 млрд гривен. Всего в течение 2020 по материалам контрразведки СБУ 28 человек осуждены за преступления в сфере военно-оборонного потенциала.
В то же время за нарушение законодательства в сфере государственного экспортного контроля начислено более 141 млн грн штрафных санкций.
Также контрразведкой не допущено заключение 65 внешнеэкономических контрактов, которые могли нанести ущерб интересам государства.
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