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Закон, которым до 31 декабря 2021 года продлено действие статьи 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», сегодня вступил в силу.

Он опубликован в газете «Голос Украины».

Документ продлевает на 1 год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Он направлен на создание дополнительных временных возможностей для реализации соответствующих законодательных условий относительно мирного урегулирования ситуации на Донбассе на основе принципов и норм международного права и Устава ООН.

Как известно, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят в сентябре 2014 года. Он вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. В октябре 2017 года срок действия закона продлен на год, в октябре 2018 – до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019 – до 31 декабря 2020 года.

Законом предусмотрено, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только «после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части относительно вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины».

15 декабря 2020 года Верховная Рада продлила до 31 декабря 2021 года действие статьи 1 закона. Зеленский подписал закон 24 декабря.
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