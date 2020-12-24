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Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№4467).

Об этом казано в карточке закона на сайте ВР.

24 декабря закон был возвращен с подписью от президента.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
ForUm

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