Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменения в статью 1 закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» (№4467).
Об этом казано в карточке закона на сайте ВР.
24 декабря закон был возвращен с подписью от президента.
Напомним, 15 декабря Верховная Рада на год продлила действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
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