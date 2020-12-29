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Президент Владимир Зеленский подписал указы о присвоении почетных наименований военным частям Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

С целью восстановления исторических традиций национального войска относительно названий воинских частей, а также учитывая образцовое выполнение поставленных задач и высокие показатели в боевой подготовке, 1194-му отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Воздушных cил ВСУ присвоено почетное наименование имени атамана Кирилла Бондарука.

76-му отдельному полку связи радиотехнического обеспечения Воздушных сил ВСУ присвоено почетное наименование имени Вячеслава Чорновола. Кроме того, 36-й дорожно-восстановительный полк Государственной специальной службы транспорта получил почетное наименование «Конотопский», а 26-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта - наименование «Днепровская».
ForUm

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