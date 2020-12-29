В Службе безопасности Украины сообщили, что проверяли российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) на предмет оснований о недопущении в страну, и причин в отказе не было.

Как говорится в ответе на запрос Радио Свобода, такая проверка была осуществлена ​​весной этого года, и не исключено, может повториться, как и к любому гражданину страны-агрессора, в соответствии с украинским законодательством.

«На основании запроса организатора гастрольных мероприятий (по состоянию на конец июля с.г.) проведена проверка запрашиваемого Вами гражданина РФ. Организаторам сообщено, что на момент проверки основания для недопущения этого гражданина РФ к участию в гастрольной деятельности в Службе безопасности Украины отсутствуют», - сообщили в СБУ.

Но, как указали в СБУ, отсутствие такого ответа от Службы безопасности на момент запроса от организатора мероприятий на гастроли в Украину гражданина государства-агрессора, не означает отсутствие законных оснований для недопущения на момент пересечения государственной границы Украины.

Радио Свобода ранее направило запрос в СБУ с вопросом по осуществлению Службой проверки российского рэпера Моргенштерна, который, как сам сообщал, намерен в начале лета 2021 пересечь границу Украины и выступить с концертами. Это сообщение российского рэпера вызвало критику в сети относительно гастролей, которые он анонсировал в Киеве, Харькове и Запорожье. Моргенштерн ранее заявлял в прессе, что не рассматривает «крымский рынок» для концертов, потому что потом его не впустят на материковую Украину.