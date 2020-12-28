также в разделеРелигия
Митрополит Антоний - о Фанаре: никто не может убрать из реальности УПЦ и миллионы ее прихожан 10
В УПЦ объяснили, как определить смысл жизни человека 21
В Церкви напомнили об основных отличиях между православием и католичеством 20
В cтолице Сербии установили 23-метровый памятник святому покровителю страны 9
На Винничине и Сумщине освятили храмы УПЦ 7
Митрополит Онуфрий призвал верующих идти по пути к Богу 9
Священник УПЦ из Одессы служит для бездомных панихиды и призывает каждого увидеть в этих людях образ Божий 20
Митрополит УПЦ рассказал о главной ценности в жизни святителя Спиридона 15
В Запорожье при поддержке УПЦ известные спортсмены стали донорами крови для больных детей 206
Митрополит Антоний рассказал, есть ли скорые признаки конца света 22
Управделами УПЦ в день святителя Спиридона Тримифунтского приехал в Северодонецк поддержать верующих УПЦ 19
Спикер УПЦ заявил, что информация о приезде Варфоломея в Киев для запрета епископата УПЦ – неподтверждённые слухи 19
Патриарх Кирилл призвал священников не превращаться в тренеров личностного роста в соцсетях 13
Православный фильм «Где ты, Адам?» покажут в кинотеатрах Украины перед Рождеством 13
В УПЦ заявили, что в вопросе даты празднования Рождества ориентируются не на Европу, а на верующих 25
Митрополит Антоний рассказал, как святитель Спиридон Тримифунтский учит быть счастливым 16
Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни 145
В Одессе верующие УПЦ отпраздновали день памяти преподобного Кукши 22

Визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразен, но и опасен, поскольку может спровоцировать волну рейдерских захватов храмов Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на «Вести», об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

«Наша позиция проста. Мы против визита Патриарха Варфоломея в Киев. В частности, это продиктовано соображениями сохранения общественной стабильности и мира. Ни для кого не является секретом, что импульсом для массового захвата храмов УПЦ стало решение главы Фанара вмешаться в украинские церковные дела. Тем самым патриарх Варфоломей де-факто несет личную ответственность за рейдерство, насилие и другие противоправные действия, которые осуществляли и осуществляют сторонники ПЦУ в отношении верующих УПЦ», - отметил митрополит Антоний.

По мнению управделами УПЦ, следует опасаться, что визит Варфоломея в Украину приведет к тому, что «сторонники ПЦУ и их лоббисты в структурах власти могут решить, что данный приезд является сигналом поддержки со стороны официального Киева курса Фанара в отношении церковной сферы Украины».

Митрополит Антоний напомнил, что согласно Конституции Украины, Церковь отделена от государства, а потому несмотря на то, что президент имеет право представлять государство в международных отношениях и руководить внешней политикой, в «Конституции нет позиций, которые бы фиксировали право гаранта Конституции вместо религиозных организаций заниматься внешнецерковной деятельностью».

Управделами УПЦ подчеркнул, что в связи с подтверждением официальной информации о визите Варфоломея активистами ПЦУ создаются попытки манипуляции общественным мнением и обострения провокаций по захвату храмов.

«Недавний инцидент с попыткой захвата храма УПЦ в селе Михальча Черновицкой области, когда сторонники ПЦУ избивали наших верующих и кувалдой выносили храмовую дверь, произошел параллельно с визитом митрополита Галльского Эммануила в Киев на открытие Андреевской церкви. Некоторые эксперты прямо связали эти два события и отметили, что успех церковной рейдерской атаки на Буковине должен был продемонстрировать зарубежному гостю и вообще широкой аудитории якобы настрой простых людей на дальнейший переход общин из УПЦ в ПЦУ. А если говорить не о просто манипуляциях, а реальности, то, согласно экспертному мнению, захват нашего храма в селе Михальча должен был создать почву для раскачивания в следующем году общественной ситуации и провоцирования новой волны рейдерства в отношении УПЦ. Именно поэтому мы считаем визит патриарха Варфоломея в Киев не только не целесообразным, но и опасным», - подчеркнул митрополит Антоний.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3136 грн.
30
Теги