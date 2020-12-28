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На Днепропетровщине полицейские задержали лидера межрегиональной вооруженной ОПГ, подозреваемой в разбойных нападениях на фермеров.

По данным полиции, на момент совершения преступлений организатор группы был депутатом одного из районных советов Днепропетровской области.

Члены преступной группы причастны к разбойным нападениям на домовладения и фермерские хозяйства как в Днепропетровской области, так и за ее пределами, совершенные в течение последних двух лет.

Во время совершения преступлений они угрожали потерпевшим огнестрельным оружием и были одеты в камуфлированную одежду и балаклавы. Для конспирации передвигались на автомобилях с поддельными номерными знаками. В частности, в октябре 2018 нападавшие ворвались на территорию фермерского хозяйства в пгт Межевая, связали охранника и забрали металлический сейф с 50 тыс. долларов США и документацией.

Преступную деятельность группы задокументировали полицейские Департамента уголовного розыска и следственного управления ГУНП в Днепропетровской области под процессуальным руководством прокуратуры Синельниково по согласованию с прокурором области.

24 декабря 31-летнего лидера группы задержали. В ходе санкционированных обысков у фигуранта изъяли похищенный сейф, камуфляжную одежду, гранаты, огнестрельное оружие, компьютерную технику и другие вещественные доказательства, свидетельствующие об их незаконной деятельности.

Следователи Синельниковского отдела полиции объявили мужчине о подозрении по ч. 4 ст. 187 (разбой) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные мероприятия для установления и задержания других членов группировки.
ForUm

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