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Полный контроль России нал Беларусью может привести к тому, что половина Украины окажется в военном окружении. В таком случае над страной нависнет реальная угроза.

Об этом в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

По его словам, российский контроль над Беларусью станет серьезной угрозой для Украины.

«Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат», - отметил Кулеба.

Он также подчеркнул, что если России захватит оборонную промышленность Беларуси, то Украине придется искать другие варианты сотрудничества, поскольку между Киевом и Минском есть тесные связи в сфере безопасности и обороны.
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