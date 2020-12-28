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Украинцы, которые живут и работают в Польше, будут бесплатно вакцинироваться от коронавируса. Об этом заявил глава канцелярии премьер-министра республики Михал Дворчик, передает Польское радио.

«Каждый человек, который легально проживает на территории Республики Польша, и это пребывание регулируется, например, с помощью карты временного или постоянного проживания, может сделать прививку. Здесь нет ограничений, поэтому работники из Украины или других стран смогут вакцину получить бесплатно», - заверил он.


Он уточнил, что дополнительных документов, кроме тех, которые подтверждают наличие регулируемого места жительства в Польше, требовать не будут.

«Этим людям не нужно иметь дополнительные документы, любое разрешение на работу или вид обучения, поскольку временное пребывание не всегда предполагает разрешение на работу в нашей стране», - напомнил он.

По его словам, вакцина будет доступна каждому и что можно будет записаться на нее, даже если человек не застрахован. Поэтому это касается и бездомных людей, которые смогут сделать прививку от коронавируса.


 
ForUm

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