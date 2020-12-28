Украина рассчитывает в январе на проведение встречи политических советников по Донбассу в нормандском формате.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в беседе с журналистами в Киеве, передает «Европейская правда».
«Мы планируем, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате. Как место встречи обсуждается Берлин», - сказал Ермак.
«Мы по-прежнему рассматриваем встречу советников как инструмент встречи лидеров в «нормандском формате», - добавил он.
По словам Ермака, «предварительно согласовано четыре точки разведения на линии соприкосновения на Донбассе».
По данным нескольких источников ЕП, ранее велась подготовка встречи советников в декабре, рассматривались несколько вариантов дат, но впоследствии по инициативе РФ ее отложили.
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