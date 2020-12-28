Конструкцию в виде шляпы, которую сначала сняли с верхушки главной елки в Киеве, вернули на Софийскую площадь в виде арт-объекта из-за интереса к нему украинцев.

Об этом в комментарии Радио Свобода рассказал Игорь Добруцкий, основатель проекта Folk Ukraine, который выступает организатором нынешнего праздничного города.

В первый день установления, 27 декабря, люди выстроились в длинную очередь, чтобы встать под шляпу и загадать желание, говорит Добруцкий. «Я думаю, что уже будет без претензий. Главное, мне кажется, мало кто интересовался самой сутью темы, концепции – поэтому так получилось. А на самом деле, ничего столь плохого не было, чтобы такое делать противостояния. Я думаю, просто тяжелый год был. Люди, как спичка, загорались от любого вопроса. Все пройдет и будет хорошо», - добавил Добруцкий.

Он также отметил, что идея растянуть праздничный городок на несколько километров, сделав много развлекательных зон и арт-объектов, оправдала себя и с точки зрения интереса, и с соображений безопасности.

«Семь лет я занимаюсь елкой – еще столько людей не было, чтобы целенаправленно прошли все локации, прогулялись на свежем воздухе. Поэтому эта идея хорошая, развивать в дальнейшем нужно этот маршрут, и больше надо спонсорских капиталовложений, чтобы он был такой сказочный и интересный», - говорит организатор. В течение семи лет оборудование новогодних рождественских зон происходит за счет бизнеса и меценатов, и этот год не исключение, сообщает основатель Folk Ukraine.

Всего в Киеве есть три ключевых праздничные локации и, соответственно, три елки: возле Арки Дружбы народов - «Хрустальный дворец», на Подоле - «Петриковская роспись» и на Софийской площади «Сказочный лес».

Пока неизвестно, когда праздничный маршрут свернут. По словам Добруцкого, он прекратит свою работу 8-9 января, согласно распоряжению Кабмина, или же 19 января - после Крещения.

Кабинет министров Украины на внеочередном заседании 9 декабря поддержал постановление о введении жесткого карантина для борьбы с COVID-19 на период с 8 до 24 января включительно.

Напомним, после критики проект Folk Ukraine – организатор нынешнего праздничного городка – решил заменить шляпу, которая ранее должна была быть на верхушке елки, на звезду.