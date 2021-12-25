Начало нового 2022 года в Украине будет сопровождаться небольшим снегом и мокрым снегом и умеренными морозами - максимум до 7 градусов ночью. Похолодание наступит уже 2-3 января, пишет Лента со ссылкой на агентство УНН.

"30-31 декабря и 1 января небольшой снег, мокрый снег; температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° мороза, на юге страны и Закарпатье, 31 декабря в Украине от 2° мороза до 3° тепла", - приводит агентство ориентировочный прогноз.

Ожидается, что 2-3 января будет преимущественно без осадков; температура ночью 7-13° мороза, днем 4-10° мороза, на юге страны 1-6° мороза.

Средняя месячная температура воздуха в декабре, по данным Укргидрометцентра, предполагалась от 4° мороза до 3° тепла, что близко к норме.

Месячное количество осадков прогнозируется на уровне 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

Ранее сообщалось, что в канун Нового года 31 декабря 2021 года в Украине ударят трескучие морозы. Местами ночью столбики термометров покажут до -17°...-25°.