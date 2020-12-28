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Китайский суд вынес приговор общественной журналистке Жань Жан, которая сообщала о начале коронавирусной эпидемии в городе Ухань в феврале 2020 года. Ее приговорили к четырем годам заключения, сообщил ее адвокат Рен Куаннью журналистам у здания суда Нового района Пудонг, передает Радио Свобода.

37-летняя бывшая юристка Жань записывала видео переполненных крематориев и больниц, которые широко расходились сетями. Эти кадры показывали, как город пытается противодействовать распространению COVID-19 в начале вспышки.

Женщину обвинили в «поиске поводов для ссор и провоцировании забот» за ее освещение хаотичной первой реакции на первые случаи.

«Жань Жан выглядела подавленной, когда приговор был оглашен», - сказал Куаннью.

Он добавил, что мать Жань плакала во время вынесения приговора.

По словам Рена, есть основания беспокоиться о здоровье Жань. Она объявила голодовку в июне, с тех пор ее кормили насильно через нос. Адвокат журналистки отметил, что на прошлой неделе она пообещала отказываться от пищи «до самого конца», если получит тяжелый приговор.

Жань Жан – первая из группы общественных журналистов, задержанных ранее в этом году из-за освещения ситуации в Ухане.

Китай подвергался критике за первую реакцию на распространение коронавируса, в том числе на обвинения в сокрытии информации о возбудителе и заболевания. Только 17 декабря Пекин согласился принять следственную группу Всемирной организации здравоохранения прислать группу расследователей, которая имеет выявить происхождение коронавируса SARS-CoV-2.
ForUm

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