Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора, куда был вызван на 9.30 для получения уведомления о подозрении. Ему отправили по почте сообщение о подозрении в подкупе свидетеля и в заведомо ложных показаниях свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В КСУ, комментируя информацию о возможном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого президентом Украины, заявили, что это невозможно.

Высший антикоррупционный суд не смог провести заседание по избранию меры пресечения заместителю главы офиса президента Олегу Татарову, поскольку на заседание не явились прокуроры.

По состоянию на 28 декабря в Украине зафиксировано 4385 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Однако Министерство здравоохранения не планирует отменять или переносить усиление карантинных мероприятий в Украине с 8 по 24 января.

Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.

Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная – на 20,5%. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей.