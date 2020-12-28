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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил и.о. министра энергетики Юрию Витренко совместно с Антимонопольным комитетом Украины провести аудит составляющих цен на газ для бытовых потребителей.

«Вместе с АМКУ проверьте обоснованность цен на газ. Необходимо провести аудит формирования тарифов и снижение составляющих тарифа, которые являются несправедливыми и неоправданными с точки зрения рынка: тариф на транспортировку газа, газовые коэффициенты», - сказал премьер во время заседания правительства.

Шмыгаль отметил, что «Нафтогаз» в настоящее время предлагает к продаже для бытовых потребителей природный газ по одним из самых низких цен, и он подал заявку на обслуживание в государственной компании.

«Недавно я лично подал заявку на смену поставщика газа, сделал это онлайн за несколько минут, и посчитал, что экономия для моего домохозяйства составит порядка 30%. Сегодня у нас рынок и разные поставщики газа предлагают разные цены. К счастью, сегодня очень оперативно и легко, например, через приложение Приват24 или на сайте «Нафтогаза» можно очень быстро регистрировать заявки на изменение договора», - рассказал премьер.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству энергетики до 25 января 2021 представить на рассмотрение правительства и СНБО обновленный топливно-энергетический баланс Украины.

«Обновление баланса должно показать всем украинцам, что правительство понимает проблемы отрасли и ищет компромисс между социальной составляющей и интересами бизнеса», - подчеркнул Шмыгаль.

Ранее премьер Денис Шмыгаль напомнил, что каждый потребитель может выбирать поставщика газа и призвал заключать контракты с Нафтогазом, который «действительно продает газ по значительно более дешевых ценах».
ForUm

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