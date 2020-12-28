Газопоставляющие компании в рамках конкурентного рынка природного газа предлагают населению Украины в январе покупать газ по цене от 6,99 до 10,8 гривни за кубометр, при этом минимальная цена выше декабрьской на 11%, а максимальная на 20,5%.Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на данные консультационного центра для населения «ГазПравда», созданного НАК «Нафтогаз Украины» совместно с активистами.

Наименьшую цену в январе своим потребителям предложила энергетическая компания «Газ АП» - 6,99 гривни за кубометр (+11% к декабрю). Далее идет компания Megawatt - 7,05 гривни за кубометр (+18% к декабрю). Далее следует компания «Агросинтез Трейдинг» - 7,08 гривни за кубометр (+19% к декабрю). «Энергетические ресурсы Украины» предлагают газ по цене 7,11 гривни за кубометр, а «Аскания Энерджи» - 7,20 гривни за кубометр.

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая обслуживает около 3% населения, предлагает топливо в январе по 7,22 гривни за кубометр (+14% к декабрю).

Цены на газ у остальных поставщиков

Цены остальных поставщиков колеблются в диапазоне от 7,39 до 10,8 гривни за кубометр.

Региональные газопоставляющие компании (газсбыты), которые обслуживают две трети бытовых потребителей, в январе предлагают гражданам купить газ по цене от 8,75 до 10,8 гривни за кубометр в зависимости от региона. Таким образом, минимальная стоимость голубого топлива у газсбытов выросла на 26,8%, а максимальная на 20,5%.

Самую высокую цену на январь предложила компания «Львовэнергосбыт» - 10,8 гривни за кубометр.

Всего по состоянию на 28 декабря свои январские предложения опубликовали 55 поставщиков газа.