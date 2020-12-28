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Украина нашла возможность хранить вакцину от коронавируса в низких температурах, как того требует производитель.

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире канала «Украина 24».

«В иммунопрофилактике до этого никогда не использовалась температура -80 градусов. Мы подняли наши национальные склады, которые есть у Минздрава, там у нас реально нет условий для хранения таких вакцин или лекарственных средств именно при температуре -80 градусов. Мы запустили работу с частными логистическими фармацевтическими компаниями – и к нам вышли с коммерческими предложениями. И у нас в стране, на отечественных складах есть возможность хранения, логистики, транспортировки до пунктов прививки вакцины и при температуре хранения -80 градусов», - рассказал он.

Ляшко также объяснил, как будет происходить транспортировка и хранение вакцины.

«Тут какая логика: вакцина прилетает на самолете, от машины до склада мы транспортируем в термоконтейнере с сухим льдом, затем перегружаем в холодильники, в которых она может храниться длительное время. Далее мы рассчитываем, как и в каком количестве эту вакцину надо привезти в пункт прививки, и в пункте прививки она может храниться 5 дней при температуре +2...+8 градусов», - сказал он.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.

 
ForUm

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