Решение об увольнении судьи Конституционного суда Украины от должности по основаниям, определенным частью второй статьи 149-1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным судом, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Об этом заявили в КСУ, комментируя информацию о возможном отстранении главы КСУ Александра Тупицкого президентом Украины.

В суде напомнили основания для увольнения судьи.

«В соответствии со статьей 153 Конституции Украины порядок организации и деятельности Конституционного суда Украины, статус судей суда, основания и порядок обращения в суд, процедура рассмотрения им дел и исполнения решений Суда определяются Конституцией Украины и законом. Независимость судьи КСУ обеспечивается в том числе особым порядком и основаниями прекращения полномочий, увольнение судьи КСУ с должности в порядке, определенном Конституцией Украины», - говорится в сообщении.

Так, согласно части первой статьи 149-1 Конституции Украины полномочия судьи КСУ прекращаются в случае: 1) истечения срока его полномочий; 2) достижения им семидесяти лет; 3) прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства; 4) вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным; 5) вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение им преступления; 6) смерти судьи КСУ.

Согласно части второй статьи 149-1 Конституции Украины основаниями для увольнения судьи являются: 1) неспособность выполнять свои полномочия по состоянию здоровья; 2) нарушения им требований относительно несовместимости; 3) совершение им существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение своими обязанностями, что несовместимо со статусом судьи Суда или выявило его несоответствие занимаемой должности; 4) подачи им заявления об отставке или об освобождении от должности по собственному желанию.

«Других оснований для прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины или для освобождения его от должности Основной Закон Украины не содержит», - подчеркнули в суде.

Как видно из указанных положений, вопрос освобождения судьи КСУ с должности при отсутствии его собственной инициативы невозможен без применения мер от его незаконного увольнения, что обусловлено независимостью суда в целом и судьи в частности. Учитывая предписания части третьей статьи 149-1 Конституции Украины для принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда Украины по должности необходимо как минимум двенадцать голосов судей суда. Принцип обязательности решений Конституционного суда Украины обусловливает беспрекословное выполнение решения суда об освобождении судьи от должности, а следовательно, прекращение трудовых отношений с соответствующим судьей.

В случае если за соответствующее решение не проголосовало необходимое количество судей КСУ, судья продолжает выполнение обязанностей по должности. Ни один орган или должностное лицо не может принять иное решение по такому судье. Исходя из конституционного статуса судей Конституционного Суда Украины, и учитывая специфику их назначения различными ветвями государственной власти (статья 148 Конституции Украины), положения части третьей статьи 154 УПК Украины не могут быть применены к тем судьям КСУ, которые назначались Президентом Украины. Иначе можно утверждать о неравном правовом статусе судей, и, фактически, снижение соответствующих гарантий для судей Конституционного суда Украины, что противоречит положениям статьи 149 Конституции Украины.

Необходимо учитывать, что статьей 149-1 Конституции Украины определен исчерпывающий перечень оснований прекращения полномочий судьи Конституционного Суда Украины и освобождение его от должности. Указанную норму Конституции Украины логично связывать с положениями статьи 149 Конституции Украины в аспекте независимости и неприкосновенности судей КСУ. Поэтому решение вопроса об отстранении от должности судьи, председателя и его заместителя в соответствии с положениями части второй статьи 154 УПК Украины, на основании решения следственного судьи во время досудебного расследования или суда во время судебного разбирательства будет противоречить статье 149-1 Конституции Украины.

Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении, но он не явился.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Тупицкий не может далее занимать должность главы Конституционного суда и должен уйти в отставку.