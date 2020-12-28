Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора, куда был вызван на 9.30 для получения уведомления о подозрении.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.
«Александр Тупицкий не пришел, сославшись на семейные обстоятельства. Подозрение подписано и отправлено по почте. Он считается подозреваемым», - сказал он.
Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.
Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
В свою очередь, в КС сообщили, что глава суда, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств к ОГП.
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