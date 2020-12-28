также в разделеОбщество
Минздрав: Украина начнет возвращаться к нормальной жизни весной 7
Полиция заявила о пострадавшем правоохранителе в акции под Минрегионом 5
Врач рассказал, когда в Украине может быть остановлена эпидемия коронавируса 6
Мэр, судья КСУ, экс-нардепы: Закрыты еще 6 дел о лжи в декларациях 7
За год СБУ задержала 11 агентов российских спецслужб 13
Жена нардепа Николая Тищенко собрала около 1 000 000 гривен на спасение ребенка с редким генетическим заболеванием 11
В КСУ заявили, что Тупицкий не явился в Офис генпрокурора по уважительной причине 8
СМИ: СБУ пришла с проверкой в Харьковский горсовет 12
Суд не смог избрать меру пресечения Татарову 18
Более 80% украинцев будут праздновать Новый год дома 11
Тупицкому отправили подозрение по почте 39
В украинских больницах находятся более 25 тысяч пациентов с COVID-19 13
В Минздраве объяснили снижение количества проводимых ПЦР-тестов на коронавирус 38
Минздрав не планирует отменять локдаун с 8 января 28
В НАН допустили завершение первой волны коронавируса в Украине 36
Спасатели предупредили украинцев о штормовом ветре 32
Названы причины спада эпидемии коронавируса в Украине 83
В Украине зафиксировано 4385 новых случаев COVID-19 56

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора, куда был вызван на 9.30 для получения уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

«Александр Тупицкий не пришел, сославшись на семейные обстоятельства. Подозрение подписано и отправлено по почте. Он считается подозреваемым», - сказал он.

Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В свою очередь, в КС сообщили, что глава суда, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств к ОГП.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3238 грн.
24
Теги