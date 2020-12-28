Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не пришел в Офис генпрокурора, куда был вызван на 9.30 для получения уведомления о подозрении.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на осведомленный источник в Офисе генпрокурора.

«Александр Тупицкий не пришел, сославшись на семейные обстоятельства. Подозрение подписано и отправлено по почте. Он считается подозреваемым», - сказал он.

Напомним, Тупицкого на 9:30 28 декабря вызвали в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.

Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В свою очередь, в КС сообщили, что глава суда, учитывая полученную повестку, подготовил ряд ходатайств к ОГП.