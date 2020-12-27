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Посол США в России Джон Салливан отказался от предложения российского МИДа привиться COVID-вакциной Спутник V, сообщила в Twitter пресс-атташе американской дипмиссии в России Ребекка Росс.

Росс отметила, что дипломат не хотел бы забирать дозу препарата, которую может использовать российский гражданин.

«Посол Салливан благодарит МИД России за предложение, однако он не хотел бы забирать дозу Спутника V, предназначенную для гражданина России, - отметила пресс-атташе.

Она также отметила, что испытывает радость и благодарность за то, что две вакцины в США уже одобрены и "уже помогают людям бороться с COVID-19 в ЕС, Великобритании, Латинской Америке и США».

Напомним, в ЕС началась вакцинация от COVID-19.
ForUm

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