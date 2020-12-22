В 13:00 частные предприниматели снова вышли на акцию протеста в центре Киева.

Участники движения SaveФОП собрались на Майдане, оттуда они отправляются на Банковую к президенту. За акцией следят правоохранители, передает УНИАН.

В комментарии журналистам организатор акции признался, что после Офиса президента они могут наведаться ко Дворцу «Украина», где сегодня проходят съемки новогоднего эпизода телешоу команды «Квартал 95».

В 15:00 предприниматели отправились на Банковую.

Напомним, 15 декабря в центре столицы проходила акция SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В полиции заявили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.