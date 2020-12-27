Украина будет иметь достаточно ресурсов для закупки вакцины от коронавируса. В бюджете заложены деньги, есть специальный фонд, ведутся переговоры.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Он вновь отметил, что в бюджете-2021 заложены почти 3 миллиарда гривен на закупку вакцины и подчеркнул, что деньги также будут выделяться из специального фонда, созданного для закупки вакцины и доплаты врачам. Кроме этого, уже в этом году для покупки вакцин было выделено 1,3 миллиарда гривен.

«На этой неделе закупку вакцин от COVID-19 обсудил с послами G7 и ЕС. Также этот вопрос прорабатывается совместно со Всемирным банком и ЕИБ. Соответствующая работа ведется и на уровне руководства США, Великобритании, Германии, других стран. Продолжаются активные переговоры с Польшей, которая может стать страной-посредником в получении вакцин с ЕС», - рассказал глава Кабмина.

Напомним, сегодня, 27 декабря, началась вакцинация от коронавируса в Евросоюзе.