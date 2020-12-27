В аннексированном Крыму треснула миниатюрная копия Керченского моста, установленного в Комсомольском парке города Керчь. Об этом сообщают Крым.Реалии в воскресенье, 27 декабря.

Указано, что несмотря на наличие трещин, инсталляцию не закрыли – она ​​все еще доступна для пешеходов.

«Первые трещины появились на объекте в начале осени 2020 года. Глава российской «администрации» Керчи Сергей Бороздин утверждал, что ремонтные работы выполнит фирма ООО Стройгарант, которая монтировала этот объект», – говорится в сообщении.

Теперь под копией моста видны следы штукатурных работ, однако на конструкции до сих пор есть разрывы и продольные трещины.

Копия Керченского моста длиной 55 метров и весом 2,5 тонны была установлена ​​в керченском парке осенью 2019 года, местные власти заявляли, что объект будет привлекать туристов и служить "точкой притяжения" людей.