Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сотрудников подразделения с Днем контрразведки Службы безопасности Украины и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения украинскому народу. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

«Сегодня подразделение, в котором вы служите, отмечает очередную годовщину со дня своего образования. Основаная в начале становления нашего независимого государства, контрразведывательная деятельность всегда сопровождалась беспрецедентной разведывательной и диверсионной активностью со стороны коварного северного соседа», — отметил он.

По его словам, за годы существования отечественная контрразведка не раз доказывала свою эффективность, предотвращая попытки врага расшатать нашу страну изнутри.

«Ваша деятельность направлена на предупреждение угроз безопасности Украины, требует не только широкой компетенции и профессионализма, но и безграничной преданности своему делу. Убежден, что вы и впредь будете оставаться образцом в выполнении служебного долга, примером высокого мастерства и патриотизма. Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в деле служения Украинскому народу», — добавил Зеленский.