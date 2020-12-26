В Украине кислородом обеспечены уже более 70% койко-мест в больницах для пациентов с коронавирусом. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей странице в Facebook.

«На сегодня более 70% от всех коек, выделенных под ковид, обеспечены кислородом. Сейчас 55-60% госпитализированных нуждаются в лечении кислородом», - отметил он.

Ляшко уточнил, что в количественном выражении в больницах перепрофилированы 64 349 коек для помощи пациентам с COVID-19. Из них 44 436 коек обеспечены кислородом.

Также он сообщил, что 29 487 коек с подведенным кислородом на сегодня свободны.

Напомним, Кабмин выделил на закупку вакцины от коронавируса 1,3 миллиарда.