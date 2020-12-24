Вчера, 23 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил постановление о выделении Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, проектом постановления осуществлено сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация проекта акта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.