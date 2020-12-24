также в разделеОбщество
В Минздраве ожидают роста заболеваемости COVID-19
Украина еще не получила иранский отчет о катастрофе самолета МАУ 8
Татаров заявил, что продолжает работать в ОП 8
Зеленский открыл Балочный мост в Запорожье 17
Детективы НАБУ вручили повестку судье Вовку 20
Татарову не смогли избрать меру пресечения из-за передачи дела СБУ 27
Минздрав допускает смещение сроков вакцинации от COVID-19 12
Лекарства от редких болезней обещают поставить в больницы до конца года 16
Татаров о передаче его дела СБУ: Готов к любому судебному процессу 9
Газовое оборудование для авто: стоит или не стоит устанавливать в 2021 году? 23
НАБУ: ОГП встал на личную защиту Татарова 19
Украина не будет ограничивать авиасообщение на новогодние праздники 11
Ресторанам и кафе в новогоднюю ночь разрешили работать до 7 утра 28
Украинцев предупредили о гололедице 20
Украина вошла в 20 стран мира с самой высокой смертностью от коронавируса 15
До первого квартала 2022 года от COVID-19 планируют вакцинировать 23 миллиона украинцев 24
Во Львовском горсовете опубликовали карту Украины без Крыма 24
В Украине зафиксировано 11490 новых случаев COVID-19 32

Вчера, 23 декабря, Кабинет Министров Украины на внеочередном заседании утвердил постановление о выделении Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Так, проектом постановления осуществлено сбалансированное перераспределение расходов государственного бюджета, в частности увеличены расходы Фонда борьбы с COVID-19 за счет экономии средств государственного бюджета, которое прогнозируется до конца 2020 года по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Реализация проекта акта будет осуществляться в рамках общего и специального фондов государственного бюджета Украины на 2020 год.

Как ранее сообщал ForUm, 22 декабря оперативный штаб Министерства здравоохранения Украины по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19. Документ разработали специалисты Центра общественного здоровья Украины вместе с экспертами ВОЗ и ЮНИСЕФ.

Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил, что Украина может бесплатно получить дополнительные 8 млн доз вакцины от коронавируса в рамках инициативы COVAX вдобавок к уже гарантированным восьми миллионам. Таким образом, общее количество предоставляемых доз может достигнуть 16 млн.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
11
Теги