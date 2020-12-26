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В общей сложности шесть проправительственных боевиков были убиты во время израильского удара по позициям в центральной Сирии после полуночи, сообщил в пятницу военный наблюдатель.

Об этом пишет Xinhua.

Согласно данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, Израильский ракетный удар был нанесен по оборонным предприятиям, где расположен научно-исследовательский центр в городе Масиаф в западной сельской местности провинции Хама в центральной Сирии.

Британская группа наблюдения заявила, что в результате удара были уничтожены склады оружия, которыми управляют иранские боевики. Со своей стороны, сирийская армия заявила, что сирийские средства ПВО перехватили большинство израильских ракет, выпущенных по Масиафу. Во время сирийского кризиса Израиль нанес сотни авиаударов по сирийским военным объектам, в том числе по иранским целям.

Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общих претензий на суверенитет над Западным берегом реки Иордан (60% территории которого контролируется Израилем) и сектором Газа (под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС).

Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства. Израиль и палестинцев уже много лет пытаются примирить, однако территориальный спор до сих пор не решен.
ForUm

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