В общей сложности шесть проправительственных боевиков были убиты во время израильского удара по позициям в центральной Сирии после полуночи, сообщил в пятницу военный наблюдатель.
Об этом пишет Xinhua.
Согласно данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека, Израильский ракетный удар был нанесен по оборонным предприятиям, где расположен научно-исследовательский центр в городе Масиаф в западной сельской местности провинции Хама в центральной Сирии.
Израильско-палестинский конфликт продолжается более полувека из-за общих претензий на суверенитет над Западным берегом реки Иордан (60% территории которого контролируется Израилем) и сектором Газа (под контролем палестинского исламистского движения ХАМАС).
Палестинцы считают эти территории составляющими элементами своего будущего государства. Израиль и палестинцев уже много лет пытаются примирить, однако территориальный спор до сих пор не решен.
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