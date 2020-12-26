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В Берлине (Германия) утром 26 декабря произошла стрельба, в результате инцидента ранены четыре человека. Полиция проводит спецоперацию.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Сообщается, что стрельба произошла в районе Кройцберг возле офиса Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Полиция пока не знает, есть связь между фактом самой стрельбы и местом происшествия.

По данным спасателей, три человека получили серьезные ранения и доставлены в больницу. Четвертого пострадавшего достали из близлежащего канала Ландвер. Он получил травму ноги и, по данным полиции, прыгнул в воду самостоятельно.

О причинах инцидента тоже пока не известно. Полиция обыскала местность возле близлежащей станции метро, этот район и Штреземанштрассе оцеплены.
ForUm

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