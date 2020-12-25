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Государственное агентство автомобильных дорог Украины опровергает информацию о том, что проезд по дорогам, построенным и отремонтированным в рамках программы «Большое строительство», будет платным. Соответствующее заявление опубликовано на странице компании в Facebook.

«Сейчас в социальных сетях распространяется информация о том, что ряд дорог, обновленных и построенных в рамках «Большого строительства», вскоре станут платными», - говорится в сообщении. 

В Укравтодоре разъяснили, что 23 декабря 2020 на заседании правительства утверждено постановление, которое устанавливает максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, которые построены в рамках концессии.

«В Украине еще нет ни одной построенной на средства частных инвесторов дороги. То есть ни одна из дорог «Большого строительства» в этом году не может стать платной. Единственная цель постановления - создать условия для начала диалога с инвесторами по реализации концессионных проектов в Украине», - заявили в компании, отметив, что

строительство концессионных платных дорог обязательно предполагает наличие бесплатной альтернативы.

В СМИ также появляются ложные сообщения о конкретных участках, проезд по которым якобы станет платным – на самом деле – это пилотные проекты государственно-частного партнерства (ГЧП), и в постановлении о них речь не идет.

В ноябре Укравтодор совместно с IFC (Всемирный банк) и Министерством инфраструктуры Украины презентовали программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. На первом этапе планируется передать инвесторам 6 пилотных участков дорог общей протяженностью 1400 км. На этих участках инвестор не имеет права взимать плату за проезд, зато он будет зарабатывать на придорожной инфраструктуре и availability payments (плате за доступность) из Государственного дорожного фонда.  
ForUm

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