Следователи Государственного бюро расследований проводят документирование противоправных действий должностных лиц ряда правоохранительных органов, при содействии которых систематически осуществлялось незаконное перемещение брендовых товаров, а именно:

• мобильные телефоны;

• планшеты;

• ноутбуки;

• часы;

• мобильные аксессуары;

• брендовуая одежда и т.п.

По предварительной информации, 1 декабря 2020 работники Волынской таможни ГТС способствовали беспрепятственному ввозу на территорию Украины большого объема груза под видом искусственных новогодних елок. 2 декабря 2020 работники ГУ Нацполиции в Киеве остановили указанный грузовик и обнаружили указанные товары. После чего автомобиль находился на хранении в районном управлении Нацполиции в Киеве.

В ходе досудебного расследования по данным фактам следователи ГБР провели обыски на таможенном пункте «Ягодин» Волынской таможни ГТС, по результатам которого изъяты вещи и документы, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве. Указанный грузовой автомобиль с товаром изъяты и арестованы в рамках уголовного производства. По предварительным подсчетам следователей в нем находилось более 1500 ящиков общей стоимостью более 40 млн гривен.

Из-за незаконных действий таможенников предприниматели уклонялись от уплаты таможенных платежей в особо крупных размерах. Проводятся следственные действия, направленные на документирование противоправных действий работников таможни ГТС и должностных лиц других правоохранительных органов, которые способствовали незаконному ввозу указанных товаров в Украину и совершали действия, направленные на получение неправомерной выгоды за дальнейшее их перемещение.