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Депутаты Киевсовета приняли бюджет столицы на 2021. Такое решение поддержали 74 депутата, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Также Киевсовет принял Программу экономического и социального развития столицы на 2021-2023 годы.

Доходы бюджета Киева запланировали в сумме почти 60,5 млрд грн. Расходы - около 57,8 млрд.

Больше всего средств город направит на образование, транспорт и дорожное хозяйство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, социальная защита.

Основным направлением финансирования является сфера образования - на нее выделили 24,7 млрд грн. Это – 43% от всех расходов городского бюджета.

На транспорт и дорожное хозяйство в смете Киева запланировали 8,7 млрд грн или 15% бюджета города. На здравоохранение – почти 6,2 млрд грн, социальная защита – 5,1 млпд грн, ЖКХ - почти 3,8 млрд грн, культуру и искусство - около 1,6 млрд грн, физическую культуру и спорт – почти 1,3 млрд грн, обслуживание местного долга – 415,5 млн грн, строительство – 235,2 млн грн.

Уменьшение расходов на медицину по сравнению с предыдущими годами мэр Киева Виталий Кличко объяснил тем, что с апреля этого года, согласно медицинской реформе, медучреждения столицы финансируются Национальной службой здоровья Украины. То есть, сегодня больницы финансирует непосредственно государство. Из госбюджета финансируют, в частности, приобретение медикаментов, оплату питания, выплату зарплаты врачам. Но, как отметил мэр, город не остается в стороне и продолжает вкладывать средства в реконструкцию и капремонты медучреждений Киева, в обновление устаревшего оборудования и поддержку медиков - дополнительно к зарплате выплачивает ежемесячную материальную помощь.

Стоит заметить, что доходная часть бюджета будет сформирована за счет следующих поступлений: НДФЛ – 27,6 млрд грн, местные налоги – 13,8 млрд грн, трансферты – 7,5 млрд грн, акцизный налог - 2 млрд грн, средства от продажи земли - почти 850 млн грн, другие поступления – 8,2 млрд грн.

«Я поздравляю депутатов, мы одобрили бюджет - главный финансовый документ, по которому столица будет жить в 2021 году. Следующий год будет тоже годом испытаний.  Но мы продолжим в Киеве ремонт дорог, обновление инфраструктуры, реконструкцию детсадов и школ, больниц, восстановление киевских парков и скверов, туристических объектов столицы. Планируем увеличить зарплату работникам бюджетной сферы города и коммунальщикам. Это очень важно. С масштабных проектов – мы должны достроить Подольско-Воскресенский мост и две станции метро на Виноградарь. И, конечно же, мы и в дальнейшем будем поддерживать наших медиков. Поэтому большую часть средств направим и на противодействие коронавирусу», - отметил Кличко. В частности, бюджетом столицы предусмотрено повышение заработной платы для работников бюджетной сферы на 30%, работникам жилищно-коммунального хозяйства - на 12%.
ForUm

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