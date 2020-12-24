Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что Украине пока нецелесообразно вводить экономические санкции против Беларуси, поскольку экономика является важной сферой для народов обеих стран.

Об этом Кулеба заявил во время онлайн-брифинга по дипломатическим итогам 2020 года, сообщает Укринформ.

Он напомнил, что Украина с самого начала политического кризиса в Беларуси очень четко заняла сторону белорусского народа, а буквально вчера украинское правительство еще больше упростило процедуры, связанные с возможным переездом и трудоустройством в Украине тех белорусов, которым некомфортно жить под давлением в Беларуси.

«Эту политику поддержки белорусского народа правительство Украины решительно продолжит. Что касается санкций Европейского союза, мы все санкции изучаем. Мы должны пройти свои внутренние государственные процедуры по внедрению тех или иных санкций ЕС. Но я могу подтвердить абсолютно искренне свою позицию: я считаю, что Украине нецелесообразно на данном этапе вводить или присоединяться к экономическим санкциям против Беларуси. Что касается санкций против различных белорусских чиновников, задействованных в репрессиях против белорусского народа, то эти люди, безусловно, должны нести ответственность», - сказал Кулеба.

Он добавил, что вопрос разных бизнесов, которые функционируют в Украине с участием белорусских граждан или компаний, анализирует Министерство экономического развития и торговли.

«Но еще раз подчеркиваю, что экономика - это та сфера, которая важна и для народа Украины, и для народа Беларуси», - акцентировал глава МИДа.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что Украина планирует присоединиться к санкциям Европейского Союза против Беларуси.