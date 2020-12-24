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Соединенные Штаты Америки еще не рассылали лидерам иностранных государства приглашения на церемонию инаугурации избранного президента США Джо Байдена.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«Инаугурация Байдена готовится. Формат инаугурации окончательно, по крайней мере по состоянию на это утро, еще не определен. Приглашения не рассылались», - сказал министр.

Кулеба также заметил: «Что касается визита президента - безусловно, визит президента Украины в США, так же как и визит президента США в Украину, - это вопрос, который постоянно находится на нашей повестке дня, и мы над ними работаем».
ForUm

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